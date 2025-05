Pemerintah Siapkan Skema Pendanaan CPO

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sepakat membentuk skema pendanaan untuk menutupi gap antara harga Solar subsidi dan harga keekonomian menyusul kewajiban (mandatory) pencampuran bahan bakar nabati dalam BBM sebesar 15 persen.



Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, skema ini nantinya dinamakan CPO Supporting Fund. "Ini solusi kreatif untuk membantu energi terbarukan," kata Sofyan di kantornya, Jumat malam, 20 Maret 2015.



Dia menjelaskan, nantinya CPO Fund ini akan menghimpun dana langsung dari kegiatan ekspor CPO. Untuk harga di bawah US$ 750 per metrik ton, industri diwajibkan langsung menyisihkan dana guna pendanaan sebesar US$ 50 per ton untuk CPO dan US$ 30 per ton untuk Olein. Sementara itu, bea keluar tetap 0 persen.



"Untuk di bawah US$ 750 per metrik ton, bea keluar tetap 0 persen. Tapi yang paling penting adalah US$ 50 diambil untuk dana CPO Supporting Fund," ujarnya.



Sementara itu, jika harga referensi CPO di atas US$ 750 per metrik ton, formula bea keluar ekspor yang selama ini berlaku tetap diterapkan plus kewajiban menyetor dana untuk CPO Fund US$ 50 per ton. Hanya besaran formula bea keluarnya akan direvisi. "Jadi dana untuk Supporting Fund tetap US$ 50 per ton, sisanya baru bea keluar yang masuk kantong APBN," ucapnya.



Sofyan menuturkan, dengan cara ini, pemerintah tak perlu lagi mensubsidi selisih antara solar subsidi dan harga keekonomian akibat penerapan mandatory B15. Sebab, dana dari CPO Fund akan langsung disalurkan kembali ke industri. "Jadi tidak memberatkan pengusaha."



AYU PRIMA SANDI