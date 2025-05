Pemerintah: Target Budi Daya Ikan 17,91 Juta Ton

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen hasil perikanan budi daya terbesar di dunia.



"Dengan produksi perikanan budi daya (akuakultur) yang mencapai 14,52 juta ton pada 2014, Indonesia terus berupaya meningkatkan produksinya melalui pemanfaatan potensi yang ada, baik di air tawar, payau, maupun laut," katanya di sela pembukaan The 26th NACA Governing Council Meeting di Sanur, Bali, Selasa, 5 Mei 2015.



Ia mengatakan target produksi pada 2015 adalah 17,91 juta ton, yang harus dicapai dengan kerja keras dan kerja sama, baik dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri maupun negara tetangga. Salah satu kerja sama ini dilakukan pemerintah melalui keanggotaannya dalam Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA).



Ia mengatakan, selama menjadi anggota NACA sejak 2005, Indonesia telah memperoleh beberapa manfaat. "Indonesia mendapat dukungan dalam penanggulangan penyakit koi herpes virus (KHV) pada 2009. Kita juga mendapatkan informasi terkini tentang wabah penyakit ikan atau udang yang terjadi di Asia-Pasifik. Hal ini mendorong Indonesia untuk melakukan pencegahan terhadap masuknya penyakit early mortality syndrome (EMS), sehingga menjadikan Indonesia bebas penyakit EMS sampai saat ini," katanya.



ANTARA