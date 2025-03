Pemerintah Tutup One Way Nasional Arus Mudik Lebaran di Tol Jakarta-Cikampek hingga Kalikangkung

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi menutup pelaksanaan jalan satu arah atau one way nasional dari arah KM 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Tol Kalikangkung Semarang. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan one way nasional untuk arus mudik di tol trans Jawa itu resmi selesai pada pukul 09.00 WIB, Ahad, 30 Maret 2025.