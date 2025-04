Pendalaman Pasar Uang, BI Ubah Aturan Surat Berharga Komersil

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengubah peraturan terkait dengan penerbitan surat berharga komersial atau commercial paper. Perubahan itu tertuang dalam PBI 19/9/PBI/2017 tentang penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang, dari sebelumnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/52/KEP/DIR 11 Agustus 1995 tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial.



"Surat berharga komersial ini sebagai alternatif pendanaan jangka pendek di pasar keuangan, selain kredit yang disediakan perbankan," ujar Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia Nanang Hendarsah, di kantornya, kemarin, Senin, 11 September 2017.



Nanang berujar aturan ini dibutuhkan untuk meningkatkan kenyamanan bagi investor dan mempercepat proses pendalaman pasar uang, dengan menambah variasi instrumen. Hal itu diharapkan dapat mendukung transmisi kebijakan moneter. "Ini juga akan menyelesaikan masalah yang ada di pasar Surat Berharga Komersil Indonesia, dulu yang ketentuan BI tahun 1995 itu hanya mengatur apabila dilakukan melalui bank umum di Indonesia," ucapnya.



Dulu, kata Nanang, penerbitan surat berharga harus dilakukan dengan mencetak warkat, sehingga rawan terjadi pemalsuan. "Sekarang penerbitan commercial paper akan dilakukan tanpa warkat atau scriptless."



Instrumen Surat Berharga Komersil menurut Nanang juga jarang digunakan karena dianggap korporasi kurang familiar di pasar keuangan. "Salah satu BUMN pernah menerbitkan SBK pada 2005-2006 sebagai alternatif dari rencana penerbitan obligasi yang gagal karena pasar tidak mendukung atau daya serap rendah," katanya.



Nanang menjelaskan bagi perusahaan yang hendak menerbitkan Surat Berharga Komersil harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan BI, di antaranya terdaftar sebagai emiten di bursa atau pernah menerbitkan obligasi dalam lima tahun terakhir. "Jika tidak memenuhi, maka harus bisa memenuhi syarat lain seperti telah beroperasi minimal tiga tahun atau kurang dari itu sepanjang memiliki penjaminan atau penanggungan." Perusahaan juga diharuskan memiliki ekuitas minimal Rp 50 miliar dan menghasilkan laba bersih dalam setahun terakhir.



Selanjutnya, perusahaan juga diminta memenuhi syarat laporan keuangan wajar tanpa modifikasian (WTM) dalam tiga tahun terakhir. Manajemen perusahaan harus memiliki rekam jejak yang baik dan tidak pernah mengalami gagal bayar dalam tiga tahun terakhir, yaitu dengan memiliki pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.



Adapun nilai penerbitan minimal Surat Berharga Komersil sebanyak Rp 10 miliar atau US$ 1 juta atau setara dengan valuta asing lainnya. Kemudian, jangka waktu yang tersedia adalah 1,3,6,9, atau 13 bulan. Untuk pembelian diberikan ketentuan minimal Rp 500 juta atau US$ 50 ribu atau setara dalam valuta asing lainnya. "Ketentuan terkait pendaftaran penerbitan SBK oleh korporasi non bank ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2018," ujar Nanang.



Aturan ini juga disambut baik oleh kalangan perbankan, yang mana peraturan ini dianggap memudahkan perusahaan dengan rating yang baik untuk memiliki akses langsung ke pasar uang, dan tidak mengandalkan perbankan. "Tapi hal ini memang tidak serta merta akan menurunkan permintaan terhadap kredit perbankan," kata Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Iman Nugroho Soeko.



Hal ini disebabkan sebagian besar perusahaan belum memiliki rating yang disyaratkan sehingga belum diizinlan menerbitkan atau memperjualbelikan Surat Berharga Komersial di pasar sekunder. "Mayoritas perusahaan di Indonesia itu unrated, sehingga tentu masih perlu kredit dari bank," ucap Nugroho.



GHOIDA RAHMAH