Pendanaan Transisi Energi Makin Seret Setelah Donald Trump Menjadi Presiden Amerika

JETP merupakan hasil kerja sama Indonesia dengan International Partners Group (IPG) yang terdiri atas 11 negara. Amerika bersama Jepang terdaftar sebagai pemimpin dalam kemitraan tersebut. Negara-negara itu berkomitmen memberikan pendanaan sebesar US$ 11,6 miliar untuk membantu percepatan transisi energi di Indonesia. Selain itu, ada komitmen pembiayaan dari tujuh bank yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero sebesar US$ 10 miliar.