Pendapatan PP Properti Naik 35 %, Disumbang Penjualan Realti

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pengembang properti PT PP Properti Tbk pada semester pertama 2016 meraih pendapatan Rp 973,77 miliar atau meningkat 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 719,82 miliar.



Direktur Utama PP Properti Taufik Hidayat mengatakan, lonjakan pendapatan perusahaan ditopang oleh penjualan realti yang naik 37 persen dari Rp 668,78 miliar menjadi Rp 913,66 miliar pada semester pertama tahun 2015.



Dari penjualan realti itu kata Taufik, memberi kontribusi sebesar 93 persen terhadap total pendapatan yakni Rp 913,66 miliar. Ini sebagian besar berasal dari penjualan di Grand Kamala Lagoon, Grand Sungkono Lagoon, Gunung Putri Square, Amartha View, River View dan Grand Dharmahusada Lagoon.



"Kami bersyukur masih mampu membukukan pertumbuhan kinerja di semester pertama tahun ini di tengah kondisi pasar properti yang melambat sejak tahun lalu akibat pertumbuhan ekonomi nasional," kata Taufik dalam pesan tertulisnya, Rabu, 3 Agustus 2016.



Pendapatan properti perusahaan berkode saham PPRO sendiri tumbuh 18 persen menjadi Rp 60,1 miliar sepanjang semester pertama tahun ini dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 51,04 miliar, dari hotel dan mal yang dimiliki PPRO.



Dari pendapatan yang diperoleh PPRO, mereka mencatat kenaikan laba bersih dari 141,64 miliar (2015) menjadi Rp 157,21 miliar sepanjang Januari-Juni 2016. Sedangkan PP Properti mematok target laba bersih tahun ini Rp 365 miliar.



Taufik optimistis kinerja sepanjang paruh pertama tahun ini dapat berlanjut pada semester kedua seiring adanya kebijakan tax amnesty yang dapat mengundang aliran dana dari luar negeri masuk ke dalam negeri, serta kebijakan pelonggaran loan to value dari Bank Indonesia.



Pada semester kedua ini, PPRO akan melanjutkan pembangunan proyek unggulan, di antaranya apartemen di Jalan Margonda, Depok yang menyasar pasar mahasiswa dan di Jalan Pemuda Surabaya. Keberlanjutan proyek-proyek tersebut didukung oleh kas per akhir Juni 2016 tercatat sebesar Rp 216,96 miliar, serta penerbitan MTN sebesar Rp 500 miliar.



Selain itu, lancarnya pembangunan PP Properti didukung dana IPO senilai Rp 883,7 miliar yang telah diserap sesuai dengan rencana semula, yakni Rp 662,7 miliar untuk investasi, Rp 132,6 miliar untuk modal kerja, dan sisanya Rp 88,4 miliar untuk pengembalian utang.



Per akhir Juni 2016, PPRO memiliki total aset solid Rp 6,32 triliun, atau naik 19 persen dari posisi akhir 2015 yang tercatat sebesar Rp 5,32 triliun. Saat ini perseroan masih memiliki cadangan lahan seluas 60 hektare. Adapun ekuitas perseroan tercatat Rp 2,61 triliun.



DESTRIANITA