Peneliti CORE Beberkan Untung-Rugi Dirut Bulog Dijabat Tentara Aktif

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Center of Reform on Economics, Eliza Mardian, menanggapi soal penunjukan Mayor Jenderal Tentara Indonesia (TNI) Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Wahyu Suparyono. Novi merupakan perwira TNI aktif yang ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bos Bulog per 7 Februari 2025.