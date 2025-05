TEMPO.CO, Jakarta - PT NH Korindo Securities memperkirakan harapan akan adanya kenaikan lanjutan pada laju indeks harga saham gabungan (IHSG) tampaknya harus ditahan, meski secara teknikal memberi banyak peluang untuk bergerak naik.



Kepala Riset NH Korindo Reza Priyambada memprediksi laju IHSG akan berada dalam support 4.770-4.780 dan resisten 4.830-4.847. "Apalagi dengan kondisi laju bursa saham global tampak variatif, sehingga dapat kembali mempengaruhi laju IHSG. Tetap waspada akan potensi pelemahan lanjutan dan sentimen yang ada," ujar Reza dalam siaran persnya, Kamis, 16 Juni 2016.



Pada perdagangan kemarin, laju IHSG kembali bergerak anomali terhadap kawasan bursa Asia. Namun kali ini berbeda, yakni IHSG berada di zona merah saat kawasan bursa saham Asia berada di zona hijau.



Hal ini menggambarkan keadaan para pelaku pasar yang merespons negatif terkait dengan rilisnya neraca perdagangan Indonesia yang hanya mencatatkan surplus US$ 370 juta dolar (vs US$ 660 juta) month-on-month.



Keadaan tersebut membuat neraca perdagangan Indonesia berada di titik terendah dalam empat bulan terakhir. Lalu turunnya ekspor sebesar -9.75 persen (vs est -7.8 persen) dan impor yang hanya turun -4.12 persen (vs est -5.83 persen) year-on-year turut berkontribusi terhadap turunnya pertumbuhan neraca perdagangan Indonesia.



Belum lagi imbas kembali melemahnya laju rupiah dan aksi wait and see pelaku pasar menjelang pengumuman hasil pertemuan FOMC. Sepanjang pergerakan, IHSG melemah terbatas, berbanding terbalik dengan menguatnya laju rupiah serta asing yang mencatatkan net sell. Asing tercatat kembali melakukan aksi jual (dari net buy Rp 723 miliar menjadi net sell Rp 235.91 miliar).



DESTRIANITA KUSUMASTUTI