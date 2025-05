Penguatan Rupiah, Darmin: Belum ke Titik Fundamental

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penguatan nilai rupiah belum sampai pada titik fundamentalnya. "Ini kan sudah kebablasan beberapa bulan ini. Namun trennya sedang menuju balik."



Saat disinggung berapa nilai titik rupiah sebenarnya, Darmin enggan menjelaskan. "Saya sih tahu, cuma tanya BI saja,” ucapnya di kantornya, Kamis, 15 Oktober 2015.



Menurut Darmin, laju penguatan rupiah tidak lepas dari persiapan Indonesia memperbaiki ekonomi. "Di situasi ini kan arahnya karena dolar yang melemah," ujarnya.



Darmin menuturkan pelemahan dolar AS membuat banyak mata uang negara lain ikut menguat. Yang mampu menguat lebih besar ialah negara yang sudah bersiap diri. "Kalau tidak ada persiapan, bisa menguat tapi tidak banyak," katanya.



Menurut analis dari LBP Enterprise, Lucky Bayu Purnomo, rupiah dalam jangka pendek masih akan mengalami penguatan. “Untuk menguji level Rp 13.400-13.200 per dolar AS mendatang,” ucap Lucky kepada Tempo.



Lucky berujar, pelaku pasar akan menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan digelar hari ini. Pasar berharap ada kebijakan penurunan suku bunga dari 7,5 persen menjadi 7,25 persen.



Rupiah beberapa waktu terakhir memang menunjukkan penguatan yang signifikan. Namun kini penguatannya mulai bergerak melambat. Menurut analis pasar keuangan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Rully Arya Wisnubroto, pada dasarnya nilai tukar rupiah memang sangat rentan terhadap gejolak yang terjadi di luar negeri. “Sentimen kali ini datang dari Cina,” tutur Rully.



Rully mengatakan data impor Cina lebih buruk daripada yang diekspektasikan, sehingga hal ini mempertegas bahwa ekonomi emerging market (pasar negara berkembang) tengah mengalami perlambatan.



Rully menilai tidak mudah membuat rupiah tetap bertahan menguat dalam periode pemulihan jangka pendek. Yang paling penting saat ini, ucap dia, adalah terus meningkatkan kinerja perekonomian nasional untuk tetap mempertahankan kepercayaan para investor. “Pertumbuhan ekonomi harus lebih baik pada kuartal ketiga dan keempat,” ujarnya.



Berdasarkan Bloomberg Dollar Index pada Rabu, 14 Oktober 2015, rupiah ditutup menguat 22 poin atau 0,16 persen ke 13.616 per dolar AS setelah pada Selasa, 13 Oktober 2015, sempat melemah 230 poin atau 1,72 persen ke 13.638 per dolar AS.



AHMAD FAIZ IBNU SANI | GHOIDA RAHMAH