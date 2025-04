Pengusaha Makanan Minuman Khawatir Tarif Trump Timbulkan Kekacauan

Adhi menuturkan, pemerintah harus segera bernegosiasi dengan pemerintah AS untuk mencari titik tengah masalah dan mengurangi dampak negatif tarif. “Dan harus diitekankan bahwa Indonesia dan Amerika saling membutuhkan dan melengkapi,” kata Adhi elalui keterangan tertulis pada Sabtu, 5 April 2025.

Lebih lanjut, di tengah proses negosiasi dagang dengan AS nantinya, Adhi meminta pemerintah tetap mempertahankan kebijakan penyerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Menurut dia, TKDN telah terbukti meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja pemerintah.

Terakhir, Adhi menyarankan pemerintah segera melakukan diversifikasi atau mencari pasar lain guna mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar AS. Ia menyatakan siap membantu pemerintah dalam menghadapi tantangan ini, serta memastikan keberlanjutan industri khususnya makanan dan minuman.

Trump menganggap sejumlah negara, termasuk Indonesia, tidak adil memanfaatkan AS dalam perdagangan internasional. Bersamaan dengan pernyataan tersebut, Trump mengumumkan AS akan mengenakan tarif 32 persen terhadap komoditas impor dari Indonesia. Indonesia menjadi negara urutan kedelapan yang mendapat tarif terbesar dari presiden ke-47 AS itu.