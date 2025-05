TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumatera Utara optimistis kinerja ekspor kelapa sawit sepanjang tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Gapki Sumatera Utara menilai permintaan dari negara-negara tujuan utama sudah mulai membaik.



Sekretaris Gapki Sumatera Utara Timbas Tarigan mengatakan permintaan sudah mulai mengarah ke normal. Permintaan mulai membaik, terutama dari Cina dan India. "Setidaknya mulai normal. Tidak seperti tahun lalu yang benar-benar lesu, sehingga penurunan nilai ekspor cukup besar," kata Timbas, Selasa, 2 Agustus 2016.



Dia memperkirakan, pada 2017, ekspor kelapa sawit Sumatera Utara semakin membaik. Pasalnya, perekonomian kedua negara tersebut juga diproyeksi meningkat.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, sepanjang semester I tahun 2016, ekspor lemak dan minyak hewan/nabati berkontribusi 40,11 persen terhadap keseluruhan ekspor Sumatera Utara, yakni US$ 1,44 miliar. Khusus pada Juni 2016, nilainya mencapai US$ 290,99 juta atau meningkat 26,91 persen dari Mei 2016 US$ 229,28 juta.



Kepala BPS Sumatera Utara Wien Kusdiatmono merinci, pada semester I tahun 2016, ekspor lemak dan minyak hewan/nabati Sumatera Utara terutama ditujukan ke India US$ 213,65 juta atau berkontribusi 5,93 persen dari total nilai ekspor.



Selanjutnya, ke Rusia US$ 141,89 juta; Cina US$ 132,58 juta; Myanmar US$ 92,03 juta; Amerika Serikat US$ 59,99 juta.



Pada semester I tahun ini, total nilai ekspor Sumatera Utara mencapai US$ 3,6 miliar atau merosot 5,41 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu US$ 3,8 miliar. "Kalau dilihat keseluruhan, nilai ekspor kita memang belum membaik. Tapi setidaknya penurunannya sudah lebih kecil," ujar Wien.



