Penjelasan BPS soal Perbedaan Data Kemiskinan dengan Versi Bank Dunia

Garis kemiskinan pertama ialah international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem dengan PPP US$ 2,15 per kapita per hari. Kedua, negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income) dengan PPP US$ 3,65 per kapita per hari. Ketiga, negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income).dengan PPP US$ 6,85 per kapita per hari.