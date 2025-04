Penjelasan PT Allianz Life Indonesia Soal Aduan PHK 136 Karyawan

“Fakta yang sebenarnya adalah bahwa Allianz Indonesia tengah menjalankan proses transformasi dan konsolidasi fungsi teknologi informasi atau IT,” kata Head of Corporate Communications Allianz Wahyuni Murtiani melalui keterangan tertulis yang diberikan pada Tempo, Selasa, 2 April 2025.

Wahyuni mengatakan manajemen beberapa kali sudah mengajak serikat pekerja itu berdiskusi. Dalam dialog itu, kata dia, perusahaan sudah menyampaikan keputusan korporasi yang ingin mengalihkan pekerjaan IT kepada mitra kerja atau outsourcing.

Tak hanya itu, kata dia, perusahaan juga sudah menawarkan para karyawan yang terdampak dari keputusan tersebut untuk bekerja, dan menjadi pegawai tetap di perusahaan mitra yang nantinya akan menjadi pengelola operasional IT Allianz. “Saat ini, sebagian besar pekerja yang terdampak telah menyetujui tawaran tersebut,” tuturnya.

Dengan semua proses itu, ia mengklaim semua langkah ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 dan Peraturan OJK No. 69/2016.“Tujuan utama outsourcing ini adalah untuk menghadirkan operasional IT yang lebih terstandarisasi dan terus meningkatkan pengalaman nasabah yang lebih baik,” ucap dia.