Penjualan Ponsel Android Tumbuh Pesat, Salip iPhone

TEMPO.CO, Jakarta - Penjualan ponsel pintar Android berbasis Google tumbuh pesat di beberapa negara dalam 2 tahun terakhir. Di Eropa, Android menduduki posisi puncak, bahkan beberapa bulan sebelum iPhone 7 dirilis.



The Telegraph hari ini mengabarkan tingkat penjualan Android naik sekitar 7,1 persen di Eropa pada triwulan pertama dan bertahan di angka 75,6 persen. Sedangkan market share Apple hanya 18,9 persen, turun dari semula 20,2 persen.



Di Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Spanyol, Android lebih unggul dibanding penjualan ponsel Windows yang menurun hingga 7 persen lantaran banyak penggunanya yang bermigrasi ke Android. Riset lembaga Kantar Worldpanel menyatakan hampir 10 persen pengguna setia Windows Phone memilih beralih ke Android dalam 3 bulan terakhir.



Migrasi besar-besaran ini dipengaruhi banyaknya gawai buatan Cina berbasis Android, seperti Huawei, Wiko, Samsung, dan Asus yang dominan di Britania. Ini bukti bahwa pangsa pasar Android mencapai puncaknya di Eropa lebih dari 2 tahun.



Tak hanya itu, penjualan android di Amerika Serikat, yang tiba-tiba melonjak hingga 65,5 persen, rupanya terjadi karena kehadiran Samsung Galaxy S7. Saking larisnya, Samsung Galaxy S7 masuk kategori lima besar ponsel dengan penjualan terbaik.



Nasib Apple iOS justru semakin nahas dengan tingkat penjualan hanya 4,9 persen di Amerika dan 5 persen di Cina. Angka itu belum termasuk penjualan seri terbaru iPhone SE yang dipasarkan per 31 Maret 2016. Seri ini merupakan varian Apple termurah, yang sengaja dibuat untuk menarik konsumen di negara berkembang, seperti Cina dan India.



THE TELEGRAPH | PUTRI ADITYOWATI