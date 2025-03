Penumpang Whoosh Naik 30 Persen

TEMPO.CO , Jakarta - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat peningkatan jumlah penumpang Whoosh pada Jumat, 28 Maret 2025, yang bertepatan dengan H-3 Lebaran. Jumlah penumpang hari ini diperkirakan mencapai 18-20 ribu, naik dari angka kemarin yang berkisar 16 ribu penumpang per hari.

KCIC memproyeksikan lonjakan penumpang hingga 30 persen selama masa angkutan Lebaran, dengan potensi mencapai 24 ribu penumpang per hari. Sebagai perbandingan, pada hari kerja normal, jumlah penumpang Whoosh berkisar 16-18 ribu per hari, sementara akhir pekan mencapai 18-21 ribu penumpang per hari.