TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak menyandera (gijzeling) sepasang suami-istri di Surabaya karena menunggak pajak. Pasangan suami-istri, IS, 60 tahun, dan OHL, 57 tahun, itu disandera karena perusahaan mereka, PT PWD, masih menunggak pajak sebesar Rp 2,99 miliar.



Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Dadang Suwarna mengatakan IS disandera di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Porong, Sidoarjo. Sedangkan istrinya disandera di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukun, Malang.



Menurut Dadang, sebelum eksekusi penyanderaan ini, petugas Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya penagihan persuasif agar mereka segera melunasi tunggakan pajak. "Karena tidak direspons, maka langkah berikutnya dilakukan pemblokiran harta penanggung pajak serta pencekalan, dan terakhir dilakukan penyanderaan," kata Dadang di LP Kelas 1 Porong, Sidoarjo, Selasa, 3 Februari 2015.



Selain sepasang suami-istri IS dan OHL, Direktorat Jenderal Pajak juga menyandera seorang perempuan berinisial KMS, 42 tahun, sebagai penanggung pajak PT SPT yang menunggak sebesar Rp 900 juta.



Dadang mengatakan penyanderaan penunggak pajak ini bukan pertama kalinya dilakukan di Jawa Timur. Pada 2009 lalu, Kanwil DJP Jawa Timur 1 telah melakukan penyanderaan kepada satu wajib pajak. Sedangkan pada tahun 2014, wajib pajak yang diusulkan untuk disandera dan disetujui untuk disandera sebanyak tujuh penanggung pajak, dengan nilai utang sebesar Rp 8,12 miliar. "Di antara ketujuh wajib pajak itu, tiga sudah kami sandera, dan sisanya masih dalam proses," katanya.



Dadang menambahkan, wajib pajak yang disandera itu akan langsung dibebaskan apabila yang bersangkutan melunasi semua tunggakan pajak. Namun, apabila tidak dilunasi hingga enam bulan, masa penyanderaannya akan diperpanjang lagi enam bulan. "Apabila masih belum dilunasi, akan dibebaskan, tapi wajib pajaknya tetap berlaku dan akan dilakukan penagihan," ujarnya.



MOHAMMAD SYARRAFAH