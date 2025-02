Perhatikan Etika, Ini 8 Kesalahan Peserta saat Rapat Kerja

"Jangan bicara hanya karena ingin mendengar suara sendiri," kata Diane Gottsman, pakar etika dan penulis Modern Etiquette for a Better Life, kepada HuffPost .

"Jika presentasi dilakukan lewat layar, pastikan untuk datang awal dan siapkan laptop," kata Jackie Vernon-Thompson, pendiri From the Inside-Out School of Etiquette.

3. Multitasking

"Hindari multitasking. Jangan gunakan ponsel kecuali bila ada kaitan dengan rapat. Hal ini tak hanya mengganggu fokus pengguna tapi juga orang sekitar yang melihat Anda bermain ponsel," ujar Gottsman. Pastikan juga ponsel dalam mode senyap, jangan sampai mengganggu rapat dengan suara dering atau notifikasi.

4. Mengobrol saat peserta lain bicara

Jangan mengobrol saat rapat, bahkan hanya saling berbisik dengan peserta lain. "Mengobrol ketika peserta lain sedang bicara sungguh tidak sopan," jelas Vernon-Thompson.

5. Datang terlambat

"Tepat waktu adalah etika yang pantas, tandanya Anda menghormati proses dan peserta rapat," ujar Vernon-Thompson.

6. Bicara Negatif tentang Rekan Kerja

Jangan membicarakan hal negatif tentang rekan kerja pada rapat. Jika ada hal emosional yang perlu dibahas, bicarakan dengan mereka secara pribadi karena lingkungan yang tak baik tidak sehat buat siapa saja," tutur Vernon-Thompson.

7. Melenceng dari agenda

Jalannya rapat yang melenceng dari agenda juga akan membuang waktu orang lain.

8. Berpakaian Serampangan

"Berpakaianlah yang pantas, apapun jenis rapatnya, meski hanya virtual," ujar Leighton. Cara mempresentasikan diri penting dalam rapat, termasuk bahasa tubuh.