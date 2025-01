Pertamina Dorong Energi Terbarukan di ADSW 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Pertamina New and Renewable Energy (Pertamina NRE) mengklaim berkomitmen untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia guna mendukung transisi energi global menuju Net Zero Emission 2060. Hal ini disampaikan oleh CEO Pertamina NRE, John Anis, dalam Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) 2025 yang berlangsung pada 15 Januari 2024.