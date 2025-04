Pertamina Klaim Target Produksi Minyak Capai 99 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi mencatatkan produksi minyak bumi mencapai 63 ribu barel per hari (BPH) hingga Maret 2017 atau memenuhi 99 persen dari target yang ditetapkan sebesar 64 ribu barel per hari. President Direktur Pertamina Hulu Energi, Gunung Sardjono Hadi, mengatakan produksi tersebut dicapai karena kenaikan hasil minyak dari Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang terletak di lepas pantai Laut Jawa.



"Kenaikan produksi minyak dari Blok ONWJ karena kenaikan 'share' (bagi hasil) setelah masa terminasi pada Januari dan peningkatan produksi dari blok Jambi Merang dan NSO," kata Gunung, di Jakarta, Rabu, 12 April 2017.



Menurut Gunung, selain minyak, produksi gas bumi pada kuartal-I 2017 tercatat positif mencapai 723 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau sebesar 94 persen dari target sebesar 769 MMSCFD. Produksi gas meningkat akibat kenaikan produksi di Blok Jambi Merang dan Blok West Madura Offshore (WMO) dengan tambahan produksi yang mampu diserap oleh konsumen.



Gunung menambahkan berbagai aktivitas dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan tingkat produksi perusahaan, seperti proyek integrasi EPCI-1PHE WMO Integraton Project yang diharapkan mampu mencapai puncak produksi sebesar 3.000 barel minyak per hari (BOPD) dan gas 16 MMSCFD. Selain produksi, kinerja Pertamina Hulu pada aktivitas eksplorasi juga dinilai membanggakan.



Pengeboran sumur eksplorasi Parang-1 di lapangan lepas pantai PHE Nunukan, saat ini telah menyelesaikan pengujian sumur "well test" kelima yang diharapkan mampu menambah temuan sumber daya. Hingga kuartal I 2017, Pertamina Hulu Energi juga berhasil menyelesaikan aktivitas seismik 2D di lapangan lepas pantai PHE Abar dan PHE Anggursi sebesar 1.990 km dan 1.960 kilometer.



"Melalui aktivitas seismik ini diharapkan kami dapat menemukan sumber migas baru yang dapat mendukung ketahanan energi nasional," ungkapnya.



Dalam menjalankan portofolio bisnis, Pertamina Hulu Energi saat ini beroperasi di 53 blok di Indonesia dan luar negeri.



