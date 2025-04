TEMPO.CO, Jakarta - Bank BUMN bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) meluncurkan program “Pertamina Fuel Lucky Swipe”.

Sebuah program nasional yang merupakan rangkaian dari “No Surcharge Program” dalam setiap transaksi non tunai di seluruh SPBU Pertamina yang diluncurkan sejak awal 2017.

Bank BUMN dan Pertamina mendukung program Cashless Society sesuai arahan dari Bank Indonesia.

Diawali dengan menjamin bahwa sejak 1 Januari 2017 SPBU Pertamina tidak lagi menerapkan biaya tambahan (no surcharge) di setiap transaksi non tunai, Pertamina melanjutkan dengan target meningkatkan transaksi non tunai di SPBU dari semula 3% menjadi 10% pada tahun 2017.

Ida Nuryanti, Direktur Perizinan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia menuturkan, bahwa Bank Indonesia sangat mengapresiasi program pertamina ini.

“Program Pertamina sungguh mendukung program Bank Indonesia, tidak saja program kategori minor tapi ini program besar yakni cashless society. Pertamina dengan jumlah SPBU lebih dari 5000 outlet dan transaksi di SPBU sekitar Rp 274 triliun setahun merupakan outlet yang strategis untuk cashless society,” ujarnya dalam acara Pertamina Fuel Lucky Swipe, di Jakarta, Jumat (3 Februari 2017).

Program ini memberikan banyak manfaat bagi pelanggan Pertamina, selain benefit berupa kemudahan dalam bertransaksi dan bebas dari biaya tambahan, benefit lainnya adalah banyaknya hadiah yang diperebutkan dan pengundian berlangsung dua kali sehingga memberikan kesempatan lebih besar kepada pelanggan.

Setiap pembelian Pertamax Series, Dex Series dan Pertalite sebesar Rp100.000 dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit yang diterbitkan oleh Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI pelanggan akan mendapatkan 1 poin undian.

Minimal poin yang akan diikutkan dalam undian adalah sebanyak 5 poin perbulan atau setara minimum akumulasi Rp500.000 per bulan.

Poin ini akan terakumulasi secara otomatis dengan menginput data diri pelanggan dan mengupload 2 foto bukti transaksi yakni struk pembelian bensin dan foto struk mesin EDC dari ketiga bank tersebut. Sebelum mengikuti program ini pelanggan perlu melakukan registrasi di website dengan alamat www.pertamaxluckyswipe.com

Corina Leyla Karnalies, General Manager Divisi Bisnis Kartu Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. memaparkan program ini sangat berguna bagi nasabah. “Program ini memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah dan akan menambah value added,” ujarnya.

BISNIS