Pertamina Pastikan Stok Avtur di Embarkasi Haji Sumbagut Tahan Sampai 63 Hari

Area Manager Comm, Rel and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria menjelaskan, ketahanan stok Avtur di AFT embarkasi haji Sumbagut sudah ditambah 14.600 Kiloliter (KL) pada awal Mei 2025. Jika dibanding 2019, kondisi sebelum pandemi Covid-19, estimasi penerbangan haji 2025 di AFT Sumbangut diprediksi mengalami peningkatan konsumsi avtur sekitar 38 persen.

Manager Corporate, Operation and Services (COS) Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Wawan Hermawan juga memastikan aspek Health, Safety, Security and Environment tetap terjaga. Pertamina Patra Niaga bersiaga 24 jam selama masa pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji.

“Kami memastikan pemeriksaan keamanan dan barang sesuai prosedur dengan memaksimalkan fasilitas, mengoptimalkan personel dan memprioritaskan jemaah haji berkebutuhan khusus," kata Pelaksana harian Director of Operation and Services of PT Angkasa Pura Aviasi, Haris.