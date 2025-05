Pertamina Siap Operasikan Tiga Pembangkit Panas Bumi

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) siap merealisasikan tiga proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berkapasitas total 165 megawatt sesuai dengan target pada tahun ini, bahkan diupayakan untuk dipercepat pengembangannya.



"Percepatan proyek pembangunan dari target awal itu guna mendukung program pemerintah dalam mendukung ketahanan energi nasional," kata Sekretaris Perusahaan PGE, Tafif Azimudin di Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.



Tiga PLTP tersebut adalah PLTP unit 3 di Ulubelu Lampung berkapasitas 55 MW, PLTP Lahendong unit 5 di Sulawesi Utara berkapasitas 55 MW, dan PLTP Karaha Unit 1 di Jawa Barat berkapasitas 55 MW.



Proyek Ulubelu unit 3 dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus 2016 sesuai dengan target rencana tanggal operasi komersial (commercial operation date/COD). Sementara proyek Lahendong unit 5 dijadwalkan mulai beroperasi Desember 2016. Sedangkan PGE juga mulai mengoperasikan proyek Karaha Unit 1 pada Desember 2016 sesuai dengan target dalam COD.



"Total tambahan kapasitas terpasang dari proyek-proyek panas bumi PGE dalam pengembangan di atas 160 MW. Saat ini kapasitas terpasang PLTP yang dikelola PGE sebesar 437 megawatt," ujar Tafif.



PGE juga telah menuntaskan pemboran untuk sumur di PLTP yang akan dioperasikan. Masing-masing dua pemboran eksplorasi sumur pada proyek Ulubelu unit 3, pemboran eksplorasi 2 sumur di Lahendong unit 5, dan pemboran tiga sumur pada proyek Karaha unit 1.



Pengoperasian (on streaming) PLTP diproyeksikan meningkatkan produksi listrik panas bumi Pertamina. Sepanjang 2015, produksi panas bumi Pertamina sebesar 3.056,82 GWH, naik dibandingkan 2014 sebesar 2.831,40 GWH dan 2013 sebesar 2.961,85 GWH.



Berdasarkan data PT Pertamina (Persero), hingga kuartal I 2016 produksi panas bumi Pertamina mencapai 761,51 GWH atau naik 6,3 persen pada kuartal I 2016 dibandingkan periode sama tahun lalu. Peningkatan produksi ini juga terkait dengan biaya operasi yang terus turun.



Sepanjang Januari-April 2016, biaya operasi turun menjadi 3,1 dolar AS per ton dibandingkan sepanjang 2015 sebesar 3,7 dolar AS per ton atau 2014 sebesar 3,4 dolar per ton dan 2013 sebesar 3,5 dolar AS per ton.



Anggota Dewan Energi Nasional sekaligus Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Abadi Purnomo menambahkan percepatan pengoperasian secara komersial biasanya sebagai dampak dari percepatan penyelesaian engineering, procurement and contract (EPC) baik karena kinerja kontraktor dari sisi manajemen proyek, finansial maupun kapabilitas dan ketersediaan uap di kepala sumur.



"Khususnya di proyek Ulubelu karena ini sudah unit ketiga, infrastruktur sudah tersiapkan dengan baik," katanya.



Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Suryadarma juga menilai kemungkinan beroperasi lebih cepat satu PLTP sangat bergantung pada ada atau tidaknya kendala saat pekerjaan EPC. Dalam kasus Ulubelu, pengembangan unit baru memiliki keuntungan karena dibangun pada lokasi yg sama sehingga memiliki infrastruktur yang cukup guna mendukung PLTP unit tiga.



ANTARA