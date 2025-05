TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina(Persero) bakal menetapkan harga baru Pertamax dan Pertalite besok. Penurunan harga berbarengan dengan rencana pemerintah memangkas harga Premium dan solar.



"Iya, besok akan ada penurunan," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang melalui pesan pendek, Senin, 4 Januari 2016.



Harga Pertalite bakal turun Rp 250, dari Rp 8.200 menjadi Rp 7.950 per liter. Sedangkan harga Pertamax turun Rp 200, dari Rp 8.650 menjadi Rp 8.450 per liter.



Penurunan ini, ucap Bambang, karena harga BBM di pasar minyak Singapura turun dan faktor kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sepanjang Desember lalu.



Perseroan diketahui telah menurunkan harga BBM non-subsidi sebesar Rp 100 per 1 Desember 2015.



Harga Premium dan solar yang disubsidi pemerintah juga bakal turun masing-masing menjadi Rp 7.150 dan Rp 5.950 per liter. Namun, menurut Direktur Jenderal Migas I Gusti Nyoman Wiratmadja, penurunan pastinya bakal diputus setelah pembahasan dana ketahanan energi rampung.



"Hari ini dibahas. Mudah-mudahan bisa segera ada keputusan," ujar Wiratmadja di kantornya, Senin, 4 Januari 2016.



Terlepas dari pembahasan dana ketahanan energi, Bambang menuturkan Pertamina sudah menyiapkan diri menyambut harga baru besok. Pasokan BBM berharga baru bakal disuplai mulai pukul 00.01 nanti.



"Insya Alah, akan kami operasikan nanti supaya tidak ada kekosongan stok," kata Bambang.



ROBBY IRFANY