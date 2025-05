Pertamina Uji Pasar Pertalite di Makassar

TEMPO.CO, Makasar - PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Regional 7 Sulawesi menguji pasar Pertalite di 39 titik stasiun pengisian bahan bakar umum di Sulawesi Selatan.



"Kamis kami mulai meluncurkan Pertalite di SPBU yang ditunjuk," kata Budi Setyo Hartono, General Manager PT Pertamina MOR 7, di kantornya, Rabu, 30 September 2015.



Menurut Budi, peluncuran bahan bakar minyak Pertalite di Sulawesi Selatan ini merupakan kelanjutan peluncuran Pertalite di Pulau Jawa beberapa waktu lalu.



Sulawesi Selatan, menurut Budi, merupakan daerah yang paling siap di antara daerah lain di kawasan Indonesia timur.



"Sebagian SPBU di Sulawesi Selatan sudah siap dari hasil kordinasi Pertamina MOR 7 dengan Hiswana Migas," ujarnya.



Menurut Budi, kualitas bahan bakar Pertalite berada di atas Premium karena memiliki RON 90. Harga pasar yang dipatok di Sulawesi Selatan adalah Rp 8.500 per liter.



Budi menargetkan penyaluran Pertalite hingga akhir Desember 2015 rata-rata 180-200 kiloliter per hari. Pasokan bahan bakar jenis Pertamax sebesar 80-100 kiloliter dan Premium 5.700 kiloliter per hari.



Budi menjamin pasokan untuk Premium tak akan dikurangi meski Pertalite mulai diluncurkan. "Tak ada pengaruhnya, pasokan Premium tetap normal," ujarnya.



Jumlah SPBU di Sulawesi sebanyak 360 unit. Pertamina menargetkan, hingga Desember 2015, ada 170 SPBU yang menjual Pertalite.



Wakil Ketua Hiswana Migas Sulawesi Selatan Sukardi menyatakan pengusaha siap menyalurkan Pertalite kepada SPBU yang memiliki kesiapan sarana.



"Sebagian SPBU sudah siap, tinggal menunggu suplai dari pertamina," tuturnya.



INDRA OY