Perusahaan Cina Beli Pirelli Rp 100 Triliun

Niat pemerintah Cina membeli perusahaan ban asal Italia, Pirelli, semakin dekat dengan kenyataan. Pembelian ini akan dilakukan oleh perusahaan kimia dan teknologi milik pemerintah, ChemChina.



Sebagai langkah awal, ChemChina akan mangambil alih saham yang dimiliki Camfin sebesar 26,2 persen senilai US$ 1,9 miliar atau Rp 24,7 triliun. Total kesepakatan mencapai US$ 7,7 miliar atau Rp 100,1 triliun dengan harga per saham US$ 13.



Proses akuisisi dinilai semakin mulus karena nilai tukar Euro yang sedang melemah akibat stagnansi pertumbuhan zona Eropa. Begitu juga dengan sanksi internasional yang turut berdampak pada salah satu pemegang saham asal Rusia yang dimiliki oleh Rosneft.



Kesepakatan terjadi pada Ahad, 22 Maret 2015 waktu setempat dihadiri oleh bos Pirelli Marco Tronchetti Provera beserta perwakilan dari Bank UniCredit, Bank Intesa Sanpaolo. Ada juga perwakilan dari perusahaan minyak asal Rusia Rosneft, dan perusahaan otomotif yang langsung dibawahi Pirelli, Camfi.



Posisi CEO pada perusahaan berumur 143 tahun ini takkan bergeser dari pangkuan Tronchetti. Tapi, ChemChina akan menempatkan orangnya di posisi Chairman.



Dengan pembelian Pirelli, cita-cita Cina mendapat akses teknologi untuk membuat ban sendiri akan terwujud. Pirelli pun diuntungkan dengan akses penetrasi ke pasar Negeri Tirai Bambu yang luas dan sangat potensial.



Selain itu, sebagai produsen ban terbesar kelima di dunia, Pirelli semakin optimistis bersaing di pasar Asia dengan Michelin dan Continental yang sedang berkembang. Pirelli mematok target penjualan dua kali lipat dari realisasi penjualan 12 juta ban per tahun.



Akuisisi Cina pada perusahaan top Italia tak terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Cina sudah mengambil alih perusahaan turbin Ansaldo, perusahaan yacht Ferretti, dan perusahaan energi Terna and Sanam.



