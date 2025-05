TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak meminta perusahaan asing di Indonesia melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan. "Kami minta mereka tidak melakukan penghindaran pajak," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama melalui siaran pers, Rabu, 22 April 2015.



Menurut Mekar, dalam diskusi dengan perwakilan perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan-perusahaan multinasional (multinational corporations/MNCs) yang beroperasi di Indonesia hari ini, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan apresiasi atas kontribusi para perusahaan asing bagi penerimaan pajak.



Pada 2014, perusahaan multinasional menyumbang lebih dari 25 persen penerimaan pajak. Dengan kontribusi sedemikian besar, perusahaan asing memegang peranan penting bagi pendanaan pembangunan nasional dan diharapkan kontribusi serta kerja sama dari para perusahaan penanaman modal asing semakin meningkat.



"Namun demikian, ada juga MNCs yang menggunakan skema-skema penghindaran pajak yang merugikan baik negara asal maupun negara tujuan investasi," ujarnya.



Untuk mencegah dan mengurangi penghindaran pajak, Ditjen Pajak saat ini tengah mengumpulkan analisis data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk instansi pemerintah, asosiasi industri, serta sumber data lain. Selain itu, Ditjen Pajak secara aktif turut serta dalam skema pertukaran informasi dengan negara-negara lain.



Saat ini kelompok G20 dan Organisation for Economic Co-operation and Development sedang mengembangkan platform pertukaran informasi secara otomatis untuk mengurangi praktek penghindaran pajak, termasuk praktek yang dikenal sebagai base erosion and profit shifting (BEPS). Otoritas perpajakan di seluruh dunia juga sedang mengembangkan standar global pertukaran informasi keuangan yang akan sangat membantu pengawasan kepatuhan wajib pajak.



Menurut Mekar, Ditjen Pajak berharap para wajib pajak asing dapat menjadi teladan dalam hal kepatuhan sukarela terhadap peraturan perpajakan. Di sisi lain, Ditjen Pajak akan terus meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan dengan dukungan data dan analisis yang solid.



