PGE Catat Pendapatan Rp 1,69 Triliun pada Kuartal I 2025

TEMPO.CO , Jakarta - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. ( PGE ) membukukan pendapatan sebesar US$ 101,51 juta atau sekitar Rp1,69 triliun di kuartal i 2025. Direktur Keuangan PGE Yurizki Rio menyatakan kinerja keuangan ini menunjukkan efektivitas strategi bisnis berkelanjutan perusahaan. “Ini menunjukkan kinerja perusahaan masih tetap berada di jalur yang solid dalam mendukung transisi energi nasional,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 30 April 2025.

Dia optimistis dengan kinerja keuangan yang positif tersebut bisa mewujudkan target kapasitas terpasang 1 gigawatt (GW) yang dikelola mandiri dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Mengacu pada laporan keuangan per 31 Maret 2025, total aset PGE tercatat sebesar US$ 3,03 miliar, meningkat 0,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ekuitas perusahaan naik 1,56 persen menjadi US$ 2,04 miliar. Sementara itu, kas dan setara kas bertambah 7,43 persen menjadi US$ 703,86 juta. Kas bersih dari aktivitas operasi juga naik 12,04 persen secara tahunan (YoY) menjadi US$ 77,47 juta.