PGN Catat Penyaluran Gas Kuartal I 2025 sebesar 861 BBTUD

TEMPO.CO , Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara Tbk. ( PGN ) mencatat volume penyaluran gas selama tiga bulan pertama tahun ini sebesar 861 miliar British thermal unit per hari atau Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD). Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan ini merupakan kinerja operasional yang solid, terlebih dalam kondisi geopilitik dan fluktuasi harga energi global.

Untuk transmisi energi, Subholding Gas Pertamina ini mencatat sebanyak 1.602 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) atau juta kaki kubik standar per hari. "Keandalan infrastruktur tetap tinggi di level 99,9 persen, menopang layanan kepada lebih dari 820 ribu pelanggan di seluruh Indonesia, mencakup 817.420 rumah tangga, 2.587 pelanggan kecil dan 3.291 industri dan komersial," ujar dia.

Pada catatan keuangan, PGN membukukan pendapatan sebesar US$ 967 juta atau Rp 16,03 triliun (kurs Rp 16.578). Angka ini tumbuh sebesar 2 pesen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi PGN tercatat US$ 205 juta, sementara laba bersih mencapai US$ 62 juta.