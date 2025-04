Poin-Poin yang Ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk Negosiasi dengan AS

Kantor perwakilan dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) mengklaim perdagangan Amerika dengan Indonesia mengalami defisit hingga US$ 17,9 miliar pada 2024. Naik 5,4 persen atau US$ 923 juta dari tahun 2023. Hal ini disebut menjadi salah satu landasan penerapan tarif 32 persen terhadap produk-produk asal Indonesia ke AS.