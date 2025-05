TEMPO.CO, Jakarta - BMW Group Indonesia resmi membuka MINI Pop up atau gerai mobil MINI, yang dibuka dalam kurun tertentu, di lantai dasar Mal Senayan City, Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2016. "Untuk semakin mendekatkan diri kepada pelanggan," ujar Ismail Ahsan, Corporate Communication Manager BMW Group Indonesia, kepada wartawan di Senayan City, Jakarta, 18 Oktober 2016.



Mal Senayan City sengaja dipilih untuk memajang beragam produk MINI—merek otomotif asal Inggris—karena termasuk salah satu destinasi gaya hidup paling eksklusif di Jakarta dan terletak di pusat finansial penting Jakarta.



"Dengan dibukanya MINI Pop up Store Senayan City ini, kami berharap konsumen bisa memahami bahwa MINI bukan hanya tentang berkendara, tapi juga tentang gaya hidup," kata Karen Lim, President Director BMW Group Indonesia, dalam keterangan tertulis kepada Tempo.



Desain MINI Pop up Store yang ditawarkan cukup berbeda dengan desain pop up store sebelumnya, yang didominasi warna hitam. Kali ini, MINI menuangkan konsep tampilan kontemporer yang klasik tapi stylish, dengan sentuhan dinding bata berwarna putih dan elemen kayu. "Konsep ini disesuaikan dengan tampilan kendaraan terbaru MINI yang semakin elegan dan dewasa," ucap Karen.



MINI Pop up Store Senayan City ini juga menawarkan rangkaian koleksi pakaian serta aksesori asli nan menarik dari MINI Lifestyle. Dengan produk-produk terbaru ini, konsumen dapat berbelanja berbagai koleksi merchandise terbaru MINI di gerai yang nyaman dengan konsep butik.



Bersamaan dengan pembukaan ini, para pelanggan MINI juga diajak menjajal dua seri mobil MINI yang sudah disempurnakan, yaitu MINI Cabrio dan The New MINI Clubman. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing. MINI Cabrio memiliki sensasi berkendara dengan atap terbuka, sedangkan The New MINI Clubman merupakan kendaraan dengan performa terbaik.



FAJAR PEBRIANTO | NN