Di Balik Pendirian Bank Emas: Apa Manfaat dan Risikonya?

Namun, di balik beragam manfaat tersebut, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho mengingatkan risiko bank emas. Berkaca pada praktik serupa di luar negeri, dia mencatat banyak risiko penyalahgunaan pada bank yang satu ini. "Tidak sedikit di antaranya itu ada pencucian uang," katanya. Contohnya kasus Bank of Nova Scotia di Kanada yang dituding bersekongkol mengatur harga acuan untuk logam mulia bersama empat bank lain, yaitu Deutsche Bank AG, Société Générale SA, Barclays PLC, dan HSBC PLC.