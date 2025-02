Prabowo Umumkan Investasi Awal Danantara US$ 20 Miliar, BKPM: Ini Masih Awal

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan investasi awal untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebesar US$ 20 miliar atau setara Rp 325,8 triliun (asumsi kurs Rp 16.290 per dollar AS) masih belum ideal.