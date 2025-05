Prediksi Kurs Rupiah Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Rupiah diprediksi masih bergerak stabil di bawah Rp 13.200 dalam pekan ini, meskipun data pekerja Amerika Serikat berhasil melejitkan indeks dolar pada akhir minggu lalu.



Membaiknya faktor internal dari dalam negeri seperti Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II 2016 yang mencapai 5,18 persen dan kelanjutan kebijakan tax amnesty menjadi penopang utama mata uang Garuda.



Pada perdagangan akhir pekan, rupiah bertumbuh 26 poin atau 0,2 persen menuju Rp 13.117 per dolar AS. Angka tersebut juga me nunjukkan, dalam sebulan terakhir nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat stabil di bawah Rp 13.200.



Research and Analyst PT Monex Investindo Futures Vidi Yuliansyah mengatakan, kebijakan pengampunan pajak direspon pasar dengan cukup positif, walaupun hasilnya belum terlihat signifikan. Hal ini membuat pergerakan rupiah tetap stabil, meskipun perekonomian dunia masih melesu.



Faktor penguat juga datang dari rilis Badan Pusat Statistik, Jumat, 5 Agustus 2016 perihal PDB kuartal II 2016 sebesar 5,18 persen, yang sekaligus membuat IHSG melesat melampaui 5.400. Namun, pada Jumat malam, Depar temen Tenaga Kerja AS mem publikasikan data non-farm pay rolls (NFP) atau pertumbuhan tenaga kerja periode Juli 2016 sebesar 255 ribu. Angka ini melebihi ekspektasi analis sebesar 180 ribu. Tingkat pengangguran stabil 4,9 persen, meskipun gagal memenuhi estimasi target 4,8 persen.



"Karena ada anggapan bisa jadi pengangguran stagnan akibat angka partisipasi pekerja naik," ujar Vidi saat dihubungi Bisnis, Jumat, 5 Agustus 2016.



Selain itu, pertumbuhan upah pada Juli Paman Sam juga meningkat dari 0,1 persen menuju 0,3 persen. Padahal, estimasi analis hanya senilai 0,2 persen. Indeks dolar pun menguat 0,46 persen menjadi 96,194 pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB).



Vidi mengatakan, membaiknya data AS memengaruhi penguatan dolar sebagai mata uang paling berpengaruh di dunia. Akibatnya, rupiah bisa melemah di awal pekan. Dia memprediksi dalam sepekan ini, rupiah masih bergerak stabil di kisaran Rp 13.045-Rp 13.200 per dolar AS. Angka ini cenderung sama dengan empat pekan terakhir.



Andri Hardianto, analis PT Asia Tradepoint Futures, mengatakan data tenaga kerja AS yang positif langsung membuat mata ang dolar mengangkasa. Untungnya, sentimen positif domestik cukup kuat, seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat signifikan.



Karena itu, pergerakan rupiah dalam lima hari ke depan bakal fluktuatif. Sejumlah rilis data ekonomi dari Tanah Air yang dapat menjadi basis harga ialah indeks konsumen pada Senin, 8 Agustus 2016, penjualan ritel pada Selasa, 9 Agustus 2016, dan penjualan kendaraan pada Rabu, 10 Agustus 2016.



"Tarik menarik sentimen akan sangat terasa di pekan depan. Hal ini yang membuat rupiah bergerak fluktuatif," tutur Andri, Minggu, 7 Agustus 2016.



Dalam sepekan ke depan, sambung Andri, rupiah akan bergulir di rentang Rp 13.085-Rp 13.160 per dolar AS. Angka tersebut tidak jauh berbeda dari minggu-minggu sebelumnya.



BISNIS