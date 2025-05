Presiden Polandia Dijadwalkan Kunjungi RI Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi telah melakukan pertemuan bilateral dengan Under Secretary of State for development Cooperation, Africa and the Middle East, Asia, Economic Diplomacy and Human Rights dari Polandia H.E. Joanna Wronecka di sela-sela Pertemuan ASEAN-EU ke-21 di Bangkok, Thailand.



Hubungan bilateral Indonesia dan Polandia telah terjalin dengan sangat baik dengan tren perdagangan yang juga positif. Bagi Polandia, Indonesia merupakan salah satu mitra strategis di Asia.



Untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia, Presiden Polandia rencananya akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada tahun depan. Diharapkan kunjungan ini juga akan disertai delegasi bisnis.



"Kedua negara menyetujui pentingnya penguatan konektivitas, termasuk kerja sama antarmaskapai penerbangan kedua negara, yaitu Garuda dan LOT Polish Airlines. Diharapkan kerja sama ini akan menghasilkan rute penerbangan langsung dari Warsawa ke Jakarta atau Denpasar," jelas Kementerian Luar Negeri seperti dikutip dari keterangan resminya pada Senin, 17 Oktober 2016.



Dalam pertemuan itu, juga dibahas isu-isu internasional seperti situasi di Palestina, dan kedua negara berkomitmen untuk terus mendukung Palestina.



Polandia adalah mitra dagang Indonesia terbesar ke-3 di Eropa Tengah dan Timur dengan nilai perdagangan US$ 539,71 juta, surplus di pihak Indonesia sebesar US$ 252,18 juta pada 2014 setelah Rusia dan Ukraina.



Investasi Polandia di Indonesia mencapai US$ 6,4 juta dalam 6 proyek pada 2014 dan jumlah wisatawan Polandia ke Indonesia adalah 16.832 orang pada 2014.



