Presiden Prabowo Tugaskan Menko dan 2 Menteri untuk Lobi AS soal Tarif Impor

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dirinya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan menjadi tim lobi yang dikirim ke AS. Airlangga mengatakan pemerintah juga akan mengirim surat resmi ke pemerintah AS terkait rencana perundingan ini.

Airlangga mengungkapkan tim lobi pemerintah akan bernegosiasi dengan Menteri Perdagangan AS (Secretary of Commerce) Howard Lutnick dan Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative).