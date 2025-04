TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak dunia menetap lebih tinggi pada akhir perdagangan Selasa, 11 April 2017, setelah Arab Saudi menyatakan kesediaan memperpanjang kesepakatan pemotongan produksi.



Dari patokan Amerika Serikat, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei bertambah US$ 0,32 menjadi menetap di US$ 53,40 per barel di New York Mercantile Exchange.



Sedangkan patokan Eropa, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni naik US$ 0,25 menjadi ditutup pada US$ 56,23 per barel di London ICE Futures Exchange menurut warta Xinhua.



Arab Saudi diwartakan telah mengatakan kepada para pejabat Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) mengenai keinginan melanjutkan kesepakatan pengurangan produksi OPEC enam bulan lagi.



Kesepakatan itu ditetapkan berakhir pada akhir Juni. Anggota-anggota OPEC sebelumnya mengatakan akan melihat kemungkinan perpanjangan. Beberapa juga telah mendukung rencana tersebut.



ANTARA