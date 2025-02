Profil 7 BUMN yang Dikabarkan Masuk Danantara, Ada Tiga Himbara

Adapun Dewan Direksi BRI terdiri dari Sunarso sebagai Direktur Utama; Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama; Supari sebagai Direktur Bisnis Mikro; Amam Sukriyanto sebagai Direktur Commercial, Small, and Medium Business; Handayani sebagai Direktur Bisnis Konsumer; Agus Winardono sebagai Direktur Human Capital; Viviana Dyah Ayu Retno K sebagai Direktur Keuangan; Andrijanto sebagai Direktur Retail Funding and Distribution; Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko; Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan; Arga M. Nugraha sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi; serta Ahmad Solichin Lutfiyanto sebagai Direktur Kepatuhan.

Adapun jajaran direksi BNI meliputi Royke Tumilaar sebagai Direktur Utama, Putrama Wahju Setyawan sebagai Wakil Direktur Utama, Novita Widya Anggraini sebagai Direktur Keuangan, Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital and Integrated Transaction Banking, I Made Sukajaya sebagai Direktur Enterprise and Commercial Banking, David Pirzada sebagai Direktur Risk Management, Agung Prabowo sebagai Direktur Wholesale and International Banking, Ronny Venir sebagai Direktur Network and Services, Munadi Herlambang sebagai Direktur Institutional Banking, Corina Leyla Karnalies sebagai Direktur Retail Banking, Mucharom sebagai Direktur Human Capital and Compliance, serta Toto Prasetio sebagai Direktur Technology and Operations.