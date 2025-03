Profil Djamal Attamimi, Eks Komisaris TOBA yang Merapat ke Danantara

Melansir laman TOBA, Djamal diangkat menjadi Komisaris pada 26 Mei 2017 dan ditunjuk kembali pada 26 Agustus 2020. Dia mengenyam pendidikan tinggi di University of California - Berkeley, Amerika Serikat dan meraih gelar Sarjana (S1) Ekonomi.

Pria yang mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA) dari Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management di Belanda itu pernah menjabat sebagai Managing Director dan Head of Debt Origination Nomura Securities Singapore.