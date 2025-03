Profil Fairmont Hotel yang Digunakan DPR Menggelar Rapat Tertutup tentang RUU TNI

Hotel Fairmont terletak di Jalan Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melansir laman resminya, pemilik dari Fairmont Hotel Jakarta adalah PT Senayan Trikarya Sempana (STS), sebuah perusahaan patungan antara perusahaan Jepang Kajima Overseas Asia Pte, Ltd dan Badan Pengelola Gelora Bung Karno. STS merupakan perusahaan yang bertanggung jawab sebagai pengembang dan operator Senayan Square yang terdiri dari beberapa fasilitas, antara lain Plaza Senayan, Plaza Senayan Arcadia , Sentral Senayan I, II, III (menara perkantoran), Apartemen Plaza Senayan, termasuk hotel Fairmont.

Hotel yang diresmikan pada 2015 ini terdiri dari 33 lantai dan 488 kamar hotel dan suite. Beberapa di antaranya ialah kamar Fairmont Room, Deluxe Room, Fairmont Suite dan juga kamar dengan kategori Fairmont Gold yang memberikan akses eksklusif ke Gold Lounge di lantai 21. Per kamar ini memiliki harga yang bervariasi mulai dari Rp 2,5 juta hingga Rp 4 juta per malam.

Selain kamar inap, Fairmont juga menyediakan 10 restaurant dan bar. Beberapa di antaranya adalah 1945 Halal Indonesian Restaurant, Bar on G, House of Yuen, K22 Bar, Motion Blue, Peacock Lounge, Sapori Deli, Senshu, Spectrum, View Steak Bar. Harga makanan dan minuman di hotel ini dibanderol dengan harga paling murah Rp 70 ribu. Khusus bulan Ramadan, Fairmont menawarkan paket buka puasa spesial di Restoran Spectrum. Hidangan yang disajikan mencakup menu otentik dari Maroko, Turki, Arab Saudi, dan Lebanon. Adapun Buffet Ramadan dijual mulai dari Rp 708 ribu per orang.