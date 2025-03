Profil Helman Sitohang, Dewan Penasihat Danantara Bankir Keturunan Indonesia Mantan CEO Credit Suisse Asia Pasifik

Helman merupakan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB). Awalnya, dia memulai karier sebagai insinyur ladang minyak sebelum masuk ke industri perbankan. Setelah lulus pendidikan di ITB, Helman juga mengabil program pascasarjana master of business administration (MBA) dari University of Applied Sciences, St. Gallen, Swiss yang dia tekuni pada 1986-1991.

Seusai dari Credit Suisse, Helman menjadi Penasihat Senior di Blackstone, perusahaan pengelola aset global. Jabatan itu dia emban mulai Juni 2024. Hingga Desember 2024, perusahaan yang berkantor di New York itu mencatat assets under management (AUM) hingga US$ 1,1 triliun.