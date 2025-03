Profil Hendra Lembong, Presdir Baru BCA yang Geser Jahja Setiaatmadja, Berapa Gajinya?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk atau BCA (BBCA) resmi menunjuk Gregory Hendra Lembong sebagai Presiden Direktur. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan di Menara BCA Grand Indonesia, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.

Hendra yang berstatus sebagai Wakil Presiden Direktur sejak 2022, menggantikan Jahja Setiaatmadja yang kini terpilih sebagai Presiden Komisaris BCA. “Mengangkat Bapak Hendra Lembong selaku Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan,” demikian petikan keterangan tertulis Group Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Rabu, 12 Maret 2025.

Lantas, seperti apa sosok Gregory Hendra Lembong? Berikut profilnya. Profil Gregory Hendra Lembong

Melansir laman resmi BCA, Gregory Hendra Lembong dikenal sebagai seorang bankir dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Dia meraih gelar Bachelor of Science (BSc) di bidang Teknik Kimia dari University of Washington dan Master of Science (MSc) di bidang Sistem Ekonomi Teknik (EES) dari Stanford University di Amerika Serikat.

Sebelum berkarier di BCA sebagai Wakil Presiden Direktur sejak 2022, Hendra pernah menjabat sebagai Chief Transformation Officer (CTO) PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak Januari 2019. Dia juga sempat menduduki kursi Chief Fintech Officer CIMB Group Malaysia (Juni-Desember 2018) dan Chief Executive Officer (CEO) Group of Transaction Banking CIMB Group Malaysia (Juli 2016 hingga Desember 2018).

Masih di CIMB Niaga, Hendra juga pernah bekerja sebagai Chief of Transaction Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk (Agustus 2013 hingga Desember 2018). Dia juga pernah mengisi kursi Regional Head of Transaction Service Asia Pacific di JP Morgan Singapura (2010-2013), Global COO & Head of Business Development di Deutsche Bank London (2009-2010).

Di tahun 1990-an, pria kelahiran 23 Januari 1972 itu juga berkarier di Citibank sejak 1994 hingga 2009. Dia memegang beberapa peran penting di bidang strategi dan manajemen produk di Asia dan Eropa. Gaji Presiden Direktur BCA

Berdasarkan Laporan Tahunan 2024 PT Bank Central Asia Tbk, remunerasi atau penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan berlaku untuk pegawai, baik di unit bisnis maupun operasional mencakup remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel. Dalam menetapkan remunerasi, khususnya yang bersifat variabel, BCA mempertimbangkan risiko utama, yaitu risiko kredit dan risiko operasional.

Indikator pengukuran kinerja dalam penetapan remunerasi anggota Direksi BCA, antara lain prestasi kerja masing-masing individu, kinerja keuangan perusahaan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sasaran dan strategi jangka panjang perusahaan, serta risiko yang mungkin timbul di kemudian hari yang mengakibatkan kerugian.

Pada tahun buku 2024, 12 anggota Direksi BCA mendapatkan paket remunerasi masing-masing di atas Rp 2 miliar per tahun. Angka tersebut merupakan jumlah remunerasi setiap orang secara tunai dalam satu tahun.

Rincian paket remunerasi yang diterima oleh Direksi BCA terdiri dari gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura. Jumlah remunerasi dan fasilitas 12 anggota direksi mencapai Rp 836.970.000.000 dalam satu tahun pada 2024.

Dengan asumsi, setiap anggota Direksi BCA memperoleh penghasilan yang sama, maka remunerasi per orang mencapai Rp 69.747.500.000 per tahun. Apabila dibagi rata untuk 12 bulan, maka remunerasi setiap orang sekitar Rp 5.812.291.666 atau lebih dari Rp 5 miliar per bulan.

Untuk remunerasi yang bersifat variabel, BCA memberikan uang tunai dan saham. Saham diberikan dalam bentuk ekstra bonus yang dibelikan saham BBCA, lalu ditahan (lock up) selama tiga tahun sejak pembagian bonus.

Adapun total remunerasi yang bersifat variabel bagi 12 anggota Direksi BCA mencapai Rp 620 miliar dalam satu tahun pada 2024. Dengan asumsi setiap anggota memperoleh jumlah yang sama, maka remunerasi bersifat variabel yang diterima setiap orang sebesar Rp 51,6 miliar per tahun atau sekitar Rp 4,3 miliar per bulan.

Kemudian, BCA juga memberikan remunerasi bersifat variabel yang ditangguhkan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berjumlah 17 orang. Total remunerasi bersifat variabel yang ditangguhkan sebesar Rp 130.050.000.000, yang terdiri dari uang tunai dan/atau saham atau instrumen berbasis saham yang ditetapkan oleh BCA.

Untuk pembayaran pada 2024, remunerasi bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai sebesar Rp 69,09 miliar, dan dalam bentuk saham sebesar Rp 60,96 miliar. Dengan asumsi setiap orang mendapatkan nominal yang sama, maka setiap manajemen kunci BCA bisa mengantongi remunerasi bersifat variabel yang ditangguhkan sebesar Rp 4.064.117.647 (tunai) dan Rp 3.585.882.352 (saham) per tahun.

Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.