Profil JB Straubel yang Sempat Dikabarkan Menjadi Kandidat CEO Tesla Pengganti Elon Musk

Menurut Forbes, harta kekayaan bersih Straubel diperkirakan mencapai US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,6 triliun (asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS) per 5 Februari 2025. Dia kini berhasil berada di urutan ke-2.145 sebagai orang terkaya di dunia pada 2025.

Rumor Penggantian Elon Musk

Sebelumnya, WSJ melaporkan bahwa beberapa anggota dewan Tesla merasa kesal dengan kurangnya fokus Musk pada perusahaan kendaraan listrik itu. Musk diketahui mengambil peran baru di pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai pegawai pemerintah khusus di DOGE.