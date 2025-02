Profil Muliaman Hadad yang Digeser jadi Wakil Ketua Dewas Danantara

Selanjutnya, dia menempuh studi magister (S2) di John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat pada 1991, dan menyandang gelar Master of Public Administration. Setelah itu, dia melanjutkan kuliah pada program doktor (S3) di Monash University, Melbourne, Australia dan meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) di bidang perbankan dan keuangan pada 1996.