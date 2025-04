Profil Rhenald Kasali yang Mundur dari Jabatan Komisaris Utama Pos Indonesia

Pria kelahiran Jakarta pada 13 Agustus 1960 itu meraih gelar Sarjana dari FEB UI pada 1985. Dia kemudian melanjutkan studi S2 dengan gelar Master of Science (MS) di Faculty of Business Administration, University of Illinois at Urbana and Champaign, Amerika Serikat pada 1993, dan gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) di Faculty of Consumer Economics dari perguruan tinggi yang sama pada 1998.