Profil Sanjay Bharwani, Dirut Bester & Co yang Ditunjuk jadi Managing Director Danantara

Adapun jajaran petinggi Bester & Co kini diisi oleh Anita Widjaja selaku CEO, Ryan Tampubolon selaku Co-CEO and Principal, Robby Munajat selaku Chief Technology Officer (CTO) and Principal, Diana W selaku Chief Products Officer & Principal - Singapura, Aridibyo Karnadi selaku Chief of People and Principal, Desi Utami selaku Chief Financial Officer and Principal, Gebi Geovanni Sihotang selaku Finance and Project Support Manager, serta Shelvia Sandra Dewi selaku People Officer.