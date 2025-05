Profil Tools for Humanity, Pengembang Worldcoin dan WorldID yang Dipanggil Komdigi

Tools for Humanity mengklaim sebagai rumah bagi lebih dari 400 pengembang, insinyur, ilmuwan, pekerja kreatif, desainer, ekonom, dan berbagai pakar lainnya. Selain Worldcoin dan WorldID, Tools for Humanity juga mengembangkan aplikasi World App, dan alat pemindai mata, yang disebut sebagai Orb.

Menurut Tracxn, Tools for Humanity telah mengumpulkan total dana sebesar US$ 194 juta atau sekitar Rp 3,14 triliun (asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS) dari tiga putaran. Pendanaan tahap pertama dilakukan pada 12 Februari 2021 (seri A), sedangkan pendanaan kedua adalah putaran seri B pada 11 Maret 2022 sebesar US$ 72,3 juta.