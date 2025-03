Profil Zoe Yujnovich, Direktur Shell yang Mundur dan Pindah ke Unilever

Mengacu pada situs Unilever, Zoe menerima gelar sarjana teknik (honours) dari University of Western Australia pada 1995. Kemudian, dia melanjutkan studi di University of Utah, Amerika Serikat dan menyandang gelar Executive Master of Business Administration (MBA) pada 2004.

Adapun MarketScreener memperkirakan kekayaan Zoe mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 48 triliun (asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS) pada 30 Januari 2025. Selain itu, berdasarkan The West Australian, Zoe pernah menjual rumah mewahnya di Peppermint Grove Residence, Australia senilai US$ 9,25 juta atau sekitar Rp 148 miliar pada 2020.