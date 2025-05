Proton Lesu di Malaysia, Incar Pasar Indonesia

TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Rencana kerja sama Proton Holdings Bhd dengan PT Adiperkasa Citra Lestari diharapkan dapat menggenjot penjualan mobil produksi Malaysia yang sedang lesu di negaranya itu. Dengan populasi 250 juta jiwa, Indonesia dapat menjadi penyelamat untuk Proton yang terhimpit produsen mobil asing yang lebih besar.



"Kami tidak akan bekerja sama dalam proyek ini kalau kami akan kehilangan uang. Proyek ini tak hanya akan menguntungkan Indonesia, tetapi juga ASEAN secara keseluruhan," kata Mahathir Mohamad, Chairman Proton, seperti dilansir New Straits Times, Jumat, 6 Februari 2015.



Saat ini, penjualan Proton di Malaysia memang sedang lesu. Pada 2014, Proton mencatatkan penjualan 115.783 unit mobil di Malaysia. Jumlah ini turun 16, persen dari penjualan 2013 sebanyak 138.753 unit.



Penurunan penjualan pada 2014 juga menyebabkan pangsa pasar Proton turun dari 21,2 persen pada 2013 menjadi 17,4 persen pada 2014. Penjualan Proton hampir disalip oleh Toyota yang memiliki pangsa pasar 15,3 persen dan Honda dengan pangsa pasar 11,6 persen. Pangsa pasar Proton di Malaysia dicatat terus tergerus dari 60 persen pada periode 1990-an menjadi 17,4 persen pada 2014.



BERNADETTE CHRISTINA | THE MALAYSIAN INSIDER | ABC NEWS | THE RAKYAT POST