TEMPO.CO, Jakarta - Proyek kereta ringan dan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung diyakini bakal memicu kenaikan harga lahan dan properti di sekitarnya. Menurut Director Research and Advisory Cushman and Wakefield Indonesia Arief Rahardjo, setiap pembangunan infrastruktur umumnya mendorong peningkatan harga lahan dan properti, khususnya untuk kelas menengah-bawah.



"Dua proyek itu akan berdampak pada perubahan harga lahan dan properti dengan rentang sebesar 20-30 persen," kata Arief, Jumat, 16 Oktober 2015.



Kondisi aktual harga lahan di Cibubur, Cimanggis, dan sekitarnya dalam riset Cushman and Wakefield mencapai Rp 7 juta per meter persegi. Inilah yang kemudian menstimulasi beberapa pengembang untuk membuat proyek baru. Seperti apartemen murah milik PT Agung Podomoro Land Tbk.



Apartemen tersebut dirancang sebanyak 3.000 unit pada tahap pertama. Dari angka itu, 23 persen di antaranya merupakan rusunami tipe satu kamar tidur dengan patokan harga Rp 198 juta per unit. Nantinya, total apartemen yang dibangun akan mencapai 43 ribu unit dalam 37 menara.



Hingga semester pertama 2015, kawasan Cibubur dan Cimanggis yang masuk wilayah Depok, Jawa Barat, memberikan kontribusi sebanyak 75.115 unit pasokan rumah yang berasal dari lahan seluas 3.495 hektare.



Dari jumlah pasokan ini, 89,1 persen di antaranya sudah terserap pasar. "Kawasan ini akan menambah pasokan rumah-rumah baru dari area rencana pengembangan seluas 19.615 hektare atau terbesar di antara kawasan lain," tutur Arief.



PINGIT ARIA