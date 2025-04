Proyek PLTS Terapung Saguling Dapat Pendanaan JETP Rp 1 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan mitra internasional program Just Energy Transition Partnership (JETP) menandatangani finalisasi pendanaan investasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Saguling, Jawa Barat. Proyek tersebut bakal memobilisasi US$ 60 juta atau Rp 1 triliun (dengan asumsi rupiah 16.787 per dolar Amerika Serikat) dari total pendanaan JETP.